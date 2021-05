Disneyland Paris ri-aprirà il 17 di giugno

Il parco Disneyland Paris aprirà il 17 giugno, almeno stando a quanto affermato dal profilo Twitter dell’Euro Disney Group. La riapertura sarà condizionata da un “aumento delle misure di salvaguardia e sanitarie”, ma gli europei potranno finalmente tornare sulle montagne russe del “luogo più felice della Terra”.

Una cosa tutt’altro che scontata, se si tiene conto che il parco parigino sia effettivamente l’ultima delle strutture Disney a riaprire i battenti, traguardo che finalmente viene raggiunto per merito dell’incidenza positiva delle varie campagne di vaccinazione.

We are pleased to announce that Disneyland Paris will reopen on June 17 with Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel and Disney Village. Our reopening will follow enhanced health and safety measures. pic.twitter.com/vUPTm3XhS8 — Euro Disney Group (@EuroDisneyEN) May 17, 2021

Disneyland Paris precede di qualche giorno l’inaugurazione dell’Hotel New York – The Art of Marvel, il quale aprirà il 21 giugno (i biglietti saranno però in vendita dal 18 maggio), tuttavia le date sembrano molto lontane da quelle che si sarebbe augurata l’azienda d’intrattenimento.

In alcune rivelazioni intercettate dai media, Disney preventivava infatti di rimettere in marcia il parco a tema francese entro il mese di aprile, programma che si è drammaticamente infranto contro una situazione sanitaria che, almeno allora, risultava essere ancora eccessivamente emergenziale.

Nonostante le previsioni della curva infettiva ci illustrino un futuro pieno di speranza, è difficile dire concretamente quale sarà l’impatto concreto della ripresa dello svago pubblico e di gruppo. Proprio per cercare di fugare queste preoccupazioni il Regno Unito e l’Italia stanno portando avanti dei test nel settore delle discoteche, giusto per vedere se sia possibile gestire la situazione in chiave virtuosa. Almeno su carta.

