Black Widow, prima clip per l’atteso film stand-alone con Scarlett Johansson

Durante gli MTV Movie & TV Awards c'è stato spazio anche per la prima clip da Black Widow: un inseguimento in macchina tra le vie di Budapest.

Si intitola “You Got A Plan?” (“Hai un piano?”) la prima clip ufficiale da Black Widow, nuovo film spin-off del Marvel Cinematic Universe che riporta in auge l’amato personaggio Natasha Romanoff, come sempre interpretato da Scarlett Johansson, qui alla sua ottava apparizione ufficiale.

“Due sorelle che legano durante un inseguimento ad alta velocità” è la catchphrase della clip, per questo film che ci riporta al post Civil War e a una Natasha che deve mettere a posto alcuni tasselli del suo complesso passato, in particolare il rapporto con sua “sorella” Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Nel corso dell’evento di MTV Scarlett Johansson è stata anche insignita del Generation Award: potete vedere il suo video di ringraziamento, con tanto di sorpresa finale.

Well deserved 👏 Congratulations to our 2021 #MTVAwards Generation Award recipient, Scarlett Johansson! pic.twitter.com/x2c22nJw9R — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

Black Widow arriverà nei cinema italiani il prossimo 7 luglio, seguito il 9 dalla possibilità di vederlo su Disney+ aderendo all’offerta Accesso VIP.

Per chi non avesse ancora ben chiaro il funzionamento dell’Accesso VIP, si tratta di un pagamento aggiuntivo ‘una tantum’ da parte di utenti del servizio Disney+ con abbonamento attivo, che permette di accedere a film e contenuti appena usciti in sala e momentaneamente esclusivi a chi aderisce all’offerta. Successivamente (almeno un mese dopo), questi contenuti vengono rilasciati con accesso libero a tutti gli abbonati a Disney+. Non è ancora stato specificato, al momento, quanto costerà il biglietto virtuale per aderire all’Accesso VIP di Black Widow: quello per Crudelia è fissato a 21,99 € ma non è detto che la quota sarà esattamente replicata.

Il film, diretto da Cate Shortland, vede tra i protagonisti anche David Harbour e Rachel Weisz.

