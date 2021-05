Attack the Block – Invasione aliena: il sequel in produzione

Il sequel di Attack the Block è in lavorazione, ed avrà ancora protagonista John Boyega, e Joe Cornish alla regia.

John Boyega e Joe Cornish torneranno a lavorare insieme per il sequel di Attack the Block – Invasione aliena, il lungometraggio fantascientifico uscito nel 2011 avrà quindi un secondo capitolo con i protagonisti originali della produzione. La notizia è arrivata in maniera ufficiale grazie a Deadline.

A lavorare sul nuovo lungometraggio saranno Studiocanal, Film4, Complete Fiction Pictures & UpperRoom Productions. Attack the Block è stato il film che ha lanciato Boyega, che qualche anno dopo è andato a lavorare sulla nuova trilogia di Star Wars.

Joe Cornish dirigerà e scriverà la sceneggiatura del nuovo capitolo, e farà da produttore assieme allo stesso Boyega (che si muoverà attraverso la UpperRoom Productions), Nira Park (che lavorerà per Complete Fiction, di cui fanno parte lo stesso Cornish e Edgar Wright) e James Wilson. Si tratta del team di lavoro che ha prodotto anche il primo Attack the Block.

La trama del nuovo film non è stata rivelata. Il primo lungometraggio metteva al centro un gruppo di adolescenti di una gang, che durante una rapina si ritrovavano a fare i conti con un alieno, che sarà solo il primo di una lunga serie di invasori pronti a farsi strada sulla Terra. Saranno i ragazzi della gang a dover difendere il quartiere, e non solo.

