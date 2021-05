Army of the Dead: un evento su Twitch per il lancio del film

Un evento gaming su Twitch, intitolato “The Deathathlon”, il 20 maggio lancerà l'uscita su Netflix di Army of the Dead.

In occasione del lancio dell’ultimo film di Zack Snyder, Army of the Dead, in uscita sulla piattaforma il 21 Maggio, Netflix promuove il nuovo titolo con un evento gaming live su Twitch, intitolato “The Deathathlon”, coinvolgendo quattro tra i top gamers più seguiti in Italia. Il fulcro della campagna risiede nella “gamification” della trama stessa, creando un collegamento con le scene più rappresentative del film: una vera e propria rapina nel cuore dei casinò di Las Vegas infestata dagli zombie.

Qui sotto potete trovare il video dedicato a The Deathathlon, l’evento di Twitch su Army of the Dead.

“The Deathathlon”, è un evento di gaming che riesce a collegare le scene del film con alcune tra le più difficili missioni dei videogiochi più iconici tra i gamers. La sfida più grande: mettersi letteralmente in gioco, fare team up, difendersi da tutti, superare i propri limiti, provare la propria audacia e mostrare a tutti le skill da top gamer.

“The Deathathlon”, in onda su Twitch il 20 Maggio dalle 18.30, è una rivisitazione della classica competizione sportiva, una sfida armata di mouse e tastiera che porterà i gamers più abili a mettersi alla prova, a rischiare duro, a crederci fino in fondo. Una maratona che assomiglia a una lotta alla sopravvivenza, le cui missioni da completare sono così estreme da sembrare impossibili. Solo i più coraggiosi si aggiudicheranno la gloria del gran finale.

Si tratta di un vero e proprio campionato di gaming, con un cast di eccellenza: top gamers (Il Masseo, Kurolily, Cydonia e Fierik), anchor (Kafkania) e casters (Terenas e Kenrhen), scenografia ad hoc, in cui ciascun gamer trasmetterà la diretta dal proprio canale Twitch per offrire ai propri fans una visione ravvicinata della competition.

La natura dell’evento può essere definita caleidoscopica grazie alla regia multischermo, in questo modo i fans vivranno un’esperienza immersiva e potranno godere delle varie prospettive di inquadratura, proprio come nei programmi sportivi. Inoltre, durante la live, sarà possibile interagire attivamente con l’audience grazie ai polls contenuti all’interno della chat di Twitch tramite i quali potranno commentare, votare il migliore, scegliere le missioni o aumentare il livello di difficoltà delle varie challenges.

Il ruolo centrale dello show è quello di mettere in risalto le abilità degli streamers e il coraggio necessario per realizzare con successo il colpo del secolo , esattamente come i protagonisti del film.