Amazon Mini TV, in India arriva il canale in streaming gratuito

In India debutta MiniTV, il nuovo canale in streaming di Amazon. È integrato all'interno dell'app ufficiale dell'azienda, la stessa che si usa per gli acquisti.

Si chiama MiniTV ed è un nuovo servizio in streaming di Amazon. Non prevede una sottoscrizione a pagamento ed è supportato da un modello di business basato sulle interruzioni pubblicitarie. Almeno per il momento, è un’esclusiva del mercato indiano. Curiosamente, il nuovo canale è integrato all’interno dell’app ufficiale di Amazon, la stessa usata per lo shopping.

Si tratta di un’offerta distinta e separata da quella di Prime Video, che in India continuerà ad essere disponibile nella sua app ad hoc. Il catalogo di MiniTV include un ampio arsenale di vecchi contenuti, soprattutto pensati per YouTube. Ci sono concorsi di cucina, notizie sulla tecnologia, oltre che tutorial sulla bellezza. Amazon può contare su una collaborazione con Pocket Aces e TVF, due case di produzione indiane specializzate in contenuti mobile e per il web.

Amazon, ad ogni modo, intende trasmettere su MiniTV anche una serie di contenuti originali inediti. Per il momento l’azienda non si è sbilanciata precisando di cosa si tratti. MiniTV si pone in concorrenza diversa con Flipkart Video, un canale in streaming indiano con contenuti e target molto simili. Flipkart è di proprietà di Walmart, il principale competitor di Amazon in India.