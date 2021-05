What If…? la serie animata Disney+ uscirà ad agosto

La prima serie animata del MCU, What If...? dovrebbe uscire ad agosto su Disney+. La serie avrà dieci episodi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.

La prima serie animata dei Marvel Studios, What If …? secondo quanto riferito, arriverà su Disney+ ad agosto e sarà una serie antologica basata sulla serie di fumetti con lo stesso nome e conterrà varie rivisitazioni di eventi del MCU con un risultato diverso. La serie ha già anticipato alcune trame con versioni alternative delle storie di Peggy Carter e Steve Rogers.

Il primo trailer della serie animata è stato rivelato circa cinque mesi fa. La serie vedrà Jeffrey Wright come la voce di Uatu the Watcher, e avrà il ruolo di narratore che guida lo spettatore attraverso le varie storie. La serie vedrà il ritorno di vari attori del MCU, tra cui Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter, Michael Douglas nei panni di Hank Pym e il compianto Chadwick Boseman nella sua interpretazione di T’Challa.

Secondo EW, la serie andrà in onda su Disney+ ad agosto 2021 anche se non è stata fissata una data precisa per l’uscita. La serie sarà composta da dieci episodi ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.

La premiere di Loki è prevista per il 9 giugno e con sei episodi, quindi la serie terminerà il 14 luglio. Questo significa che What If …? potrebbe arrivare ad agosto per colmare il vuoto Marvel nel programma Disney+. L’altra grande serie animata Disney+, Star Wars: The Bad Batch, terminerà il 13 agosto. Ciò significa che What If …? potrebbe arrivare su Disney + nella stessa data o essere presentato in anteprima la settimana successiva. La serie andrà in onda con l’arrivo nelle sale di Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli.