Pam & Tommy: la trasformazione di Lily James in Pamela Anderson nelle nuove foto

Lily James continua a stupire nei panni di Pamela Anderson, grazie alle nuove foto in arrivo dal set della serie biografica Pam & Tommy, che dovrebbe arrivare sugli schermi degli abbonati alla piattaforma Hulu nei prossimi mesi.

Le foto ritraggono l’attrice (nota, tra le altre cose, per il live action disneyano di Cenerentola e per Baby Driver – Il genio della fuga) con l’iconico costume indossato da Pamela Anderson durante la lavorazione di una delle serie tv più popolari degli anni ’90, Baywatch.

Ricreare in modo credibile un’icona pop non è mai facile, ma Lily James sembra perfettamente a suo agio nella parte, come del resto dimostrato anche nelle foto (ufficiali e non) che sono uscite nelle ultime settimane e spesso la vedono in coppia con l’altro protagonista della vicenda, Sebastian Stan (The Falcon & The Winter Soldier) anche lui in vena di trasformismo diventando un’ottima copia del celebre batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee.

Pam & Tommy narrerà, in otto episodi, non solo il matrimonio di una delle coppie più chiacchierate di fine secolo, ma soprattutto della bizzarra vicenda legata al video hot girato durante la loro luna di miele e trafugato da Rand Gauthier (l’elettricista senza scrupoli interpretato da Seth Rogen) divenuto uno dei primi fenomeni virali di internet.

Nel cast anche Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Gail Chwatsky, sotto la direzione di Craig Gillespie, che sta riscuotendo un ottimo successo di critica con l’imminente Crudelia di Disney.

