House of the Dragon: Graham McTavish avvistato sul set

Graham McTavish, noto per aver interpretato Dwalin nei film de Lo Hobbit è stato avvistato sul set di House of the Dragon.

La star di Outlander Graham McTavish è stata avvistata sul set di House of The Dragon, scatenando voci secondo cui potrebbe interpretare Harrold Westerling nel prequel di Game of Thrones.

L’attore, noto anche per la sua interpretazione nei film de Lo Hobbit, è stato avvistato sul set della serie HBO. I fan sui social media hanno da allora ipotizzato che potesse interpretare Harrold, un cavaliere della Casa Westerling e Lord Comandante della Guardia Reale sotto Re Viserys. Come hanno sottolineato gli utenti di Reddit, Graham è stato visto indossare stivali e colori simili a Fabien Frankel che interpreta Criston Cole e gli stessi stivali marroni. Poiché sia Criston che Harrold sono nella Guardia Reale, suggerisce che Graham potrebbe entrare in quest’ultimo ruolo.

La serie HBO è attualmente in piena fase di riprese in Cornovaglia e uscirà nel 2022. Il coinvolgimento dell’attore deve ancora essere annunciato ufficialmente dalla HBO, Graham ha confermato di essere stato in Cornovaglia di recente dopo aver condiviso una foto con i suoi follower su Instagram.

La descrizione del personaggio di Harrold nel casting afferma che il personaggio è un cavaliere potente e un background militare di successo, quindi un uomo con presenza e status. Graham potrebbe entrare a far parte del cast insieme a Matt Smith che interpreta il principe Daemon Targaryen, il fratello minore del re ed erede al trono.

Emma D’Arcy interpreta anche la primogenita del re, la principessa Rhaenyra Targaryen, e Olivia Cooke è Alicent Hightower, la figlia del Primo Cavaliere del Re. Sono state recentemente rilasciate nuove foto ufficiali della produzione, con diversi membri chiave del cast in costume. L’imminente serie fantasy è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, al culmine del regno della casata Targaryen a Westeros.

Oltre a interpretare Dwalin nei film di Hobbit, Graham è noto per i suoi ruoli di Dougal Mackenzie in Outlander e The Saint of Killers in Preacher. House of the Dragon sarà presentato in anteprima su Sky Atlantic e sul servizio di streaming NOW nel 2022.