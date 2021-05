House of the Dragon: le prime foto ufficiali della serie TV

HBO ha diffuso le prime foto ufficiali dedicate a House of the Dragon, la serie TV spin-off di Game of Thrones.

Dopo una prima foto trapelata dal set di House of the Dragon, ci ha pensato la stessa HBO a diffondere le prime immagini ufficiali dello spin-off. Al centro vediamo diversi protagonisti, e tra questi ci sono anche Emma D’Arcy e la sua principessa Rhaenyra Targaryen, e Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen, che si erano già visti nella foto trapelata nei giorni scorsi.

Gli altri personaggi mostrati sono: Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower e Rhys Ifans come Otto Hightower, oltre a Steve Toussaint nei panni di Lord Corlys Velaryon, “The Sea Snake” il serpente del mare. Ecco le prime immagini ufficiali di HBO dedicate a House of the Dragon.

Il cast della serie sarà composto da Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy e Fabien Frankel. Sono presenti anche Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

La serie racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros ed è ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. La serie, come già anticipato, sarà diretta da Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Game of Thrones) e avrà come produttore esecutivo l’autore della saga George R.R. Martin.

Tornando ai personaggi, Considine interpreterà il re Viserys Targaryen, Cooke interpreterà Alicent Hightower, D’Arcy vestirà i panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Smith sarà il principe Daemon Targaryen e Toussaint sarà Lord Corlys Velaryon, noto come il serpente di mare, che diventa il Primo Cavaliere della regina Rhaenyra Targaryen durante la Danza del Draghi.

La sceneggiatura della serie è stata scritta da Condal che sarà co-showrunner insieme al veterano di GoT, Miguel Sapochnik, che dirigerà il pilota e gli episodi aggiuntivi. Martin, Condal e Sapochnik sono i produttori esecutivi insieme alla scrittrice Sara Lee Hess, Vince Gerardis e Ron Schmidt.