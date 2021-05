Heels: una nuova immagine di Stephen Amell sul ring

Stephen Amell è il protagonista di una nuova immagine della serie drammatica Heels. Creata dallo scrittore di Ricky e Morty, Michael Waldron, con Mike O’Malley come showrunner, Heels sarà presentato in anteprima su Starz ad agosto.

Il dramma si svolge in una comunità affiatata della Georgia e pone al centro gli uomini e le donne del wrestling professionistico di piccole città. In particolare, la serie si concentra su due fratelli (interpretati da Amell e la star dei Vikings Alexander Ludwig) che combattono per l’eredità del loro defunto padre.

Oltre a Ludwig e Amell, Heels vanta un’impressionante line-up di attori non protagonisti. Il cast include Chris Bauer (True Blood), Alison Luff (New Amsterdam), Mary McCormack (The West Wing), Kelli Berglund (Now Apocalypse), Allen Maldonado (Black-ish). Anche se il teaser trailer di Heels non ha rivelato molto di come sarà, ora possiamo vedere come sarà l’abbigliamento da wrestling dell’attore.

Come parte dell’anteprima di EW della nuova serie televisiva e delle nuove stagioni che usciranno nell’estate 2021, è stata svelata una nuova foto di Heels. Mostra il personaggio di Amell, Jack Spade, che cammina con sicurezza sul ring con il premio in mano.

L’abbigliamento è molto simile a quello indossato da wrestler WWE come AJ Styles e Ricochet. Anche se Spade potrebbe lottare di fronte a una folla di una piccola città, il personaggio si presenta ancora come se avesse firmato per i grandi campionati.

Questa dinamica sarà interessante da esplorare per la serie. Come indicato da O’Malley, il dramma nasce dalla distanza tra un lavoro regolare e il vivere il sogno. Anche se il wrestling ha la reputazione di essere un interesse di nicchia, ha comunque la capacità di attingere alle esperienze condivise attraverso storie semplici ma innegabilmente efficaci.