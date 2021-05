Eden: il trailer ufficiale dell’anime Netflix in arrivo a maggio

Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale in italiano dell'anime di prossima uscita Eden, in arrivo sulla piattaforma il 27 maggio.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano della sua nuova serie anime originale, Eden. La serie farà finalmente il suo debutto il 27 maggio sullo streamer e sarà composta da quattro episodi. Di seguito il trailer della serie:

Eden è una nuova serie anime originale diretta da Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist, Mobile Fighter G Gundam) per Qubic Pictures e CGCG.

Prodotto da Justin Leach con i concept design dei personaggi di Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop, Blood Blockade Battlefront) e Christophe Ferreira, Kimiko Ueno (Space Dandy) si è occupato della sceneggiatura, Clover Xie è il direttore artistico degli sfondi e Kevin Penkin (Made in Abyss, The Rising of the Shield Hero) è il compositore musicale.

Netflix descrive ufficialmente la serie come tale: in un lontano futuro si trova una città conosciuta come Eden 3, che non ha più avuto abitanti umani per migliaia di anni. Da allora i robot sono stati l’unica forma di esistenza. Una bambina umana, Sara, si risveglia e viene salvata da due robot E92 e A37 che diventano i suoi genitori surrogati, allevandola in un rifugio sicuro.

Eden sarà il primo anime giapponese interamente originale di Netflix. Anche se in passato Netflix ha creato serie anime originali come Castlevania e Neo Yokio, si trattava spesso di coproduzioni americano-giapponesi. Anche alcune serie anime etichettate come Netflix Originals in realtà sono state concesse in licenza da diversi studi giapponesi. Eden, tuttavia, è una proprietà Netflix completamente originale della Qubic Pictures e degli studi CGCG.