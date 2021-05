eBay dice basta agli hentai e ai film porno

Basta porno: eBay chiude con tutto ciò che mette in mostra capezzoli, peni e robe tentacolari. Da capire il destino di Game of Thrones.

eBay, noto e-commerce e casa d’aste digitale, ha annunciato che a partire dal 15 giugno 2021 eseguirà un giro di vite con cui mettere alla berlina i porno e, più in generale, tutto ciò che ha un capezzolo sopra. Si salvano in corner dildi, vibratori e sex toys vari.

Le nuove policy fanno riferimento al dominio principale dell’azienda – il .com -, il quale è stato fino a oggi più libertino della controparte nostrana, tuttavia è difficile pensare che i portali nazioni potranno uscire incolumi da una stretta imposta così repentinamente e in maniera tanto soffocante.

Prima di tutto salta la sezione “Adult Only”, da noi mai arrivata, e con questa se ne vanno anche tutti i prodotti che mettono in mostra “nudità”, concetto che l’azienda fa coincidere con il “mostrare qualsiasi parte dei genitali maschili o femminili, l’ano o il seno femminile qualora l’areola o il capezzolo siano visibili”.

Senza lasciare spazio d’ambiguità, eBay dichiara di essere pronta a dire addio ai lungometraggi porno, ma anche ad alcuni “anime, fumetti, libri, film, animazioni, manga, hentai, yaoi”, per non parlare delle riviste per adulti, anche se vintage.

Proibito anche tutti i capi di abbigliamento see through, tuttavia i giocattoli sessuali, se non accompagnati da foto esplicite, possono ancora essere messi in vendita sotto la categoria “Salute sessuale”.

Resta il dubbio sul quale sarà il destino di tutti quei prodotti non pornografici e non erotici che tuttavia mettono in mostra la nudità di cui sopra. Da Game of Thrones ai documentari di allattamento al seno, ci sono parecchi contenuti che, prendendo letteralmente le nuove norme, dovrebbero essere debellate dal sistema.

In passato eBay.com non è certo mancata di dimostrarsi integralista. In tal merito aveva persino rimosso delle stampe storiche giapponesi perché illustravano una scena di sesso esplicita e nella policy appena pubblicata già sottolinea che alcune opere artistiche o letterarie potranno essere coinvolte nella purga.

