The Slumber Party Massacre: svelata la sinossi del film horror

SyFy ha rivelato la sinossi ufficiale del remake di The Slumber Party Massacre,horror cult del 1982. Il film arriverà direttamente in streaming alla fine dell'anno

Entro la fine del 2021 su SyFy arriverà il remake di The Slumber Party Massacre, horror cult anni ’80. In attesa di poterlo vedere il network americano ha rilasciato la sinossi ufficiale:

Il nuovissimo film originale uscirà in autunno Una nuova rivisitazione contemporanea piena di colpi di scena del classico cult slasher del 1982 giusto in tempo per Halloween. Un pigiama party si trasforma in un bagno di sangue, poiché un serial killer psicotico che brandisce un trapano elettrico interrompe il divertimento. The Slumber Party Massacre è prodotto in collaborazione con Shout! Studios con Brent Haynes, Bob Emmer, Garson Foos e Jordan Fields come produttori esecutivi. Danishka Esterhazy è la regista e ha lavorato sulla sceneggiatura di Suzanne Keilly. Il film è prodotto anche da Blue Ice Pictures.

La trama ricalca quella originale, con un pigiama parti che ben presto diventa un vero e proprio bagno di sangue a causa dell’arrivo di un serial killer. Protagoniste della nuova versione sono Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor and Reze-Tiana Wessels.

Al momento il network americano non ha svelato la data di uscita ufficiale, ma il fatto che è stato specificato arrivi in tempo per la notte delle streghe la colloca a fine ottobre. Il film egli USA arriverà sul canale via cavo SyFy e nel resto del mondo sulle varie piattaforme streaming.