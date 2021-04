The Slumber Party Massacre: il remake arriverà direttamente in streaming

A fine 2021 arriverà direttamente in streaming il remake di The Slumber Party Massacre, horror cult del 1982. A dirigere la nuova versione sarà Danishka Esterhazy.

Il remake ddi The Slumber Party Massacre, horror cult del 1982 diretto da da Amy Holden Jones e scritto da Rita Mae Brown, arriverà direttamente in streaming a fine 2021. Il film, secondo quanto riportato da Deadline, ha concluso le riprese lo scorso mese in Sud Africa.

A dirigere la nuova versione del film è Danishka Esterhazy (The Banana Splits Movie), mentre la sceneggiatura è opera di Suzanne Keilly (Ash Vs. Evil Dead). A produrre Shout! Studios, che si occuperà anche della distribuzione internazionale del film. Nel cast troviamo Hannah Gonera, Frances Sholto-Douglas, Mila Rayne, Alex McGregor e Reze-Tiana Wessels.

Riguardo alla nuova versione di The Slumber Party Massacre il responsabile dello sviluppo dei contenuti originali di Shout! Studios Brent Haynes ha dichiarato:

Rifare uno dei film seminali di Roger Corman e Amy Holden Jones è qualcosa di eccitante ed audace. Ma non ci sono mani migliori in cui mettere questa sfida se non quelle di Danishka Esterhazy, Suzanne Keilly e del team di Blue Ice Pictures. La loro visione creativa onorerà sia il lavoro di Corman e catturerà il pubblico di oggi.

Al momento non è stata rilasciata una data di uscita, l’unica certezza è che negli USA arriverà sul canale via cavo SyFy e nel resto del mondo sulle varie piattaforme streaming.