Sweet Paprika: Mirka Andolfo in tour per autografare il fumetto

In concomitanza con l'arrivo del primo di Sweet Paprika il 19 maggio, la fumettista Mirka Andolfo sarà in tour per incontrare i fan e autografare il fumetto.

Mercoledì 19 maggio arriverà nelle fumetterie e librerie il primo dei tre volumi di Sweet Paprika, fumetto scritto e disegnato da Mirka Andolfo. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo lavoro la fumettista, dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia, sarà in tour per incontrare i fan ed firmare la sua ultima fatica.

Si inizia il 19 maggio presso la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, mentre la prima parte dell’Hot Summer Tour inizierà il 4 giugno. Durante le tappe per i firma copie sarà disponibile una speciale ed esclusiva variant cover glitterata del primo volume, che si va così ad aggiungere alle quattro versioni già disponibili. Questa nuova versione sarà acquistabile in ciascuna delle tappe del tour.

L’incontro con l’autrice si svolgerà in tutta sicurezza e i fan che intendono partecipare dovranno prenotarsi in anticipo presso i negozi che aderiscono all’iniziativa, che forniranno loro giorno e fascia oraria in cui presentarsi. I dettagli sullo svolgimento di ciascun evento e sulle modalità di prenotazione saranno forniti dai punti vendita partecipanti.

Di seguito il poster dell’Hot Summer Tour con le date di giugno e luglio:

Queste sono sono le prime date del tour, che durerà per circa un anno, fino all’uscita del terzo ed ultimo volume di Sweet Paprika.

Vi ricordiamo che la serie a fumetti avrà anche una trasposizione animata, che sarà curata dalla stessa autrice insieme a Gabriele Pennacchioli e Tommaso Triolo. Gli episodi arriveranno prossimamente.

Di seguito la sinossi ufficiale: