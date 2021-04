Sweet Paprika: il nuovo fumetto di Mirka Andolfo arriverà il 19 maggio

Sweet Paprika è il nuovo lavoro firmato da Mirka Andolfo e dopo essere stato annunciato mesi fa finalmente ha una data di uscita: 19 maggio. A dare la notizia della data di uscita è stata la casa editrice Star Comics, che pubblicherà l’opera.

La nuova trilogia dell’artista italiana affronta la libertà femminile con ironia e piccantezza. Una storia in cui la protagonista cerca l’equilibrio tra i propri desideri ed una società ancora troppo esigente e complicata. Una sexy commedia romantica tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, con un pizzico de Il diavolo veste Prada, come la definisce Star Comics.

Le novità però non finiscono qui, infatti Sweet Paprika arriverà in libreria e fumetteria in quattro vesti differenti. Quattro copertine di cui due saranno “sweet” e due decisamente più “hot”. Il fumetto quindi sarà disponibile sia in versione standard che con variant cover (distribuita in esclusiva nel canale delle fumetterie) la cui copertina è opera di Artgem. La versione hot sarà racchiusa da una speciale “fascetta coprente” e le scene, che saranno allusive nella versione standard, saranno più esplicite. Inoltre la versione hot sarà disponibile anche in Edizione Delust, di cui saranno disponibili solo 600 copie. Ogni copia conterrà sarà numerata e firmata e conterrà un’esclusiva litografia. Questa versione avrà un costo di 100€.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Protagonista della storia è Paprika, giovane e determinata diavoletta di successo: maniaca del lavoro, è sicura di sé, inarrestabile, persino temuta. Ma, nella vita privata (e sentimentale), la situazione è molto diversa: dietro la “scorza” dell’inscalfibile workaholic, Paprika nasconde un animo insospettabilmente fragile, che rischia sempre più di crollare, a causa di relazioni interpersonali (e fisiche) inesistenti. Un avvenimento inaspettato e lo strampalato angelo Dill potrebbero stravolgere la sua noiosa e poco speziata esistenza.

Vi ricordiamo che l’autrice sarà ospite degli Star Days il prossimo 6 maggio , dove firmerà le copie di Sweet Paprika in diretta e racconterà tutti i dettagli e tante nuove curiosità su questo progetto.