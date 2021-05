Justice League: rivelata un’immagine con Green Lantern

Dopo che Wayne T Carr ha dichiarato di aver girato una scena nei panni di Green Lantern in Justice League, i fan si sono scatenati chiedendo di vedere la scena realizzata, ed una prima immagine è da poco trapelata sul web.

L’immagine è stata mostrata dallo stesso Zack Snyder durante un Q&A con i fan, che hanno potuto vedere il Green Lantern di Wayne T Carr in Justice League. Eccola qui sotto.

— Ishaan Sangha (@IshaanSangha) May 14, 2021

Ladies and Gentlemen, @WayneTCarr as Green Lantern. pic.twitter.com/fVIouuhJMG

Queste sono le parole che l’attore Wayne T Carr, qualche tempo fa, aveva riservato alla sua esperienza nei panni di Green Lantern in Justice League:

Zack mi ha detto che avremmo girato una scena, e che poi avrebbe aspettato la reazione degli Studios. Fu una cosa pazzesca perché andammo a girare in quelli che chiameremmo ‘Driveway Studios’ (praticamente gli ingressi agli studi di produzione ndr). Poi mi chiamò dopo che fece vedere le riprese, e credo fosse già la seconda volta che le mostrava. E mi ha detto qualcosa per farmi intendere che non lo avrebbero lasciato includere la mia scena.