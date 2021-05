Indiana Jones 5: Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson nel cast

Due nuovi nomi si sono aggiunti al cast di Indiana Jones 5: stiamo parlando di Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson, che lavoreranno al fianco del mitico Harrison Ford per il nuovo capitolo del franchise, realizzato per Disney dalla Lucasfilm.

Nessun dettaglio è trapelato sui possibili ruolo occupato dai due attori. Holbrook ha fino ad ora lavorato sulla serie TV Narcos ed in Logan, mentre la Wilson ha partecipato a The Resident, ed è comparsa in Black Panther.

Fino ad ora sono stati rivelati come membri del cast Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, mentre la regia è stata affidata a James Mangold, che prenderà il posto di Steven Spielberg, che lavorerà invece come produttore esecutivo.

I produttori saranno Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, che si uniranno allo stesso Spielberg, mentre John Williams tornerà a realizzare la colonna sonora. La produzione spera di iniziare i lavoro entro l’estate, con Indiana Jones 5 che ha l’uscita in sala stabilita per il 29 luglio 2022.

Parlando della sceneggiatura del film Mads Mikkelsen ha dichiarato: