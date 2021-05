Qualche settimana fa è uscita la notizia che Mads Mikkelsen si è unito al cast di Indiana Jones 5 e oggi l’attore del film Oscar Un altro Giro ha elogiato la sceneggiatura del quinto capitolo della saga, dicendo che era tutto ciò che desiderava leggere nello script. Parliamo di una sceneggiatura – lo ricordiamo – che è passata per le mani di più scrittori.

Inoltre, Steven Spielberg è stato sostituito da James Mangold dietro la macchina da presa. Insomma, di problemi ce ne sono stati molti in passato, ma adesso pare che Indiana Jones 5 sia sulla buona strada per uscire nel 2022 e la sceneggiatura avvincente ne è una prova, insieme alla recente aggiunta di Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge nel cast in ruoli misteriosi. Ecco le parole dell’attore durante un’intervista con Collider:

Sono molto, molto entusiasta… ho rivisto I predatori dell’arca perduta l’altro giorno, è così ben fatto e così affascinante. La narrazione è fantastica. Quindi sì, è un grande onore far parte di quel franchise con cui sono cresciuto … Sono in una posizione fortunata: mi hanno lasciato leggere la sceneggiatura prima. E sì, era tutto quello che volevo che fosse, quindi è stato semplicemente fantastico.

Potrebbe interessare: