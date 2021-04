Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen si unisce al cast

Dopo le notizie riguardanti l’ingresso nel cast di Indiana Jones 5 di Phoebe Waller-Bridge e della presenza alla colonna sonora di John Williams, ora arriva un’altra importante news riguardo alla produzione: Mads Mikkelsen farà parte del progetto.

Non sono state diffuse notizie sul possibile ruolo che Mikkelsen andrebbe a ricoprire. Il 29 luglio del 2022 arriverà il tanto atteso Indiana Jones 5, che vedrà il mitico Harrison Ford indossare nuovamente il cappello e la frusta dell’iconico archeologo.

Ricordiamo che Mads Mikkelsen è stato il protagonista della fortunata serie TV dedicata ad Hannibal, ed ultimamente si è unito anche al cast del nuovo capitolo di Animali Fantastici, dove andrà a sostituire Johnny Depp.

Come vi avevamo già rivelato la regia sarà di James Mangold, che sostituisce Steven Spielberg che ha deciso di lasciare il testimone dopo aver diretto i primi quattro capitolo. La sceneggiatura è opera di Jonathan Kasdan e stando ad un tweet del regista la storia dovrebbe essere ambientata negli anni ’60. Al momento però non c’è nulla di ufficiale. Per quanto riguarda la trama resta il grande punto interrogativo di Indiana Jones 5, non essendo ancora stato svelato nulla a riguardo.

Vi ricordiamo che il franchise è stato ideato da George Lucas, che scrisse la sceneggiatura dei primi tre capitoli e rivestì il ruolo anche di produttore. A dirigere l’amico di sempre Steven Spielberg. Il primo film, I predatori dell’arca perduta, arrivò nel 1981, a cui seguirono Indiana Jones e il tempio maledetto nel 1984 e Indiana Jones e l’ultima crociata nel 1989. A distanza di quasi vent’anni arrivo il quarto capitolo, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, senza dubbio il meno amato della serie dai fan.