Il Signore degli Anelli, Ludi Lin: la serie manca di diversità

L’attore di Mortal Kombat, Ludi Lin, ha criticato con un tweet la serie Amazon de Il Signore degli Anelli per la sua mancanza di diversità. Degli oltre 30 membri del cast annunciati per la serie, per adesso la stragrande maggioranza sembra non rispettare questo criterio.

Ludi Lin recita nel film di Mortal Kombat nei panni di Liu Kang, un monaco guerriero che aiuta a guidare gli eroi degli Earthrealms nella scoperta delle loro abilità. Il film è un reboot della serie di film degli anni ’90 con lo stesso nome. Mortal Kombat ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, ma è stato elogiato per i suoi diversi casting e per la presentazione di arti marziali in scene di combattimento ben eseguite.

Mentre Mortal Kombat è attualmente in riproduzione nelle sale e in streaming su HBO Max, Amazon si prepara a dare nuova vita a un franchise molto diverso: Il Signore degli Anelli. Annunciata originariamente nel 2017, la serie avrà più stagioni e si svolgerà ben prima degli eventi de Lo Hobbit.

Una delle notizie più recenti sulla serie riguardava l’enorme budget che Amazon impiegherà per la realizzarla. Una di queste notizie è stata usata da Lin per rivolgersi direttamente al capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke, dicendo che è difficile giustificare la creazione di un mondo così vasto senza personaggi asiatic. Leggi il tweet di Lin di seguito:

It’s going to be difficult to justify building a “huge world” without any characters that look Asian. Turn that imagine on us @JSalke. It’s not hard, we’re right here. Amazon Boss Justifies ‘Lord of the Rings’ $465 Million Budget: ‘Huge World-Building’ https://t.co/Xx8F651k7m — Ludi Lin (@ludi_lin) May 13, 2021

Degli oltre 30 membri del cast annunciati per la serie, la stragrande maggioranza sembra non rispettare il criterio di diversità; anche se è difficile determinare a questo punto quanto grande sarà il ruolo che ogni membro del cast interpreterà effettivamente nella serie. La diversità è stata un argomento scottante non solo a Hollywood, ma nel genere fantasy in generale, perché molti franchise sono stati riesaminati attraverso nuove lenti.

