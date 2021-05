451: a giugno i primi libri del progetto di Edizioni BD

451 è il nuovo progetto editoriale di Edizioni BD dedicato alla fantascienza: il 9 giugno usciranno i primi tre titoli, che sono a cura di autori di primissimo livello. Saranno Alan Moore, la curatrice Sheila Williams e Al Ewing a inaugurare la nascita di 451. In autunno il viaggio continuerà riportando in libreria i pluripremiati Robert Silverberg e Fredric Brown. Claudia Durastanti ci introdurrà alla lettura del capolavoro di Anna Kavan, Ghiaccio, mentre Jeff Noon, ci condurrà nelle atmosfere noir e cyberpunk della quadrilogia dedicata ai Misteri di Nyquist.

Ecco le cover dei libri del progetto 451 di Edizioni BD.

Edizioni BD ha dichiarato a riguardo:

È qui che vogliamo collocare 451: attraverso la pubblicazione di un insieme di grandi maestri e autori inediti puntiamo alla costruzione del racconto di cosa succede quando il futuro si mischia con la parte intima delle persone. Puntiamo a far pensare, ma anche a intrattenere e a divertire, e per questo i nostri libri saranno compagnia, apprendimento, divertimento, gioco, spunto di riflessione, e belli da vedere e da toccare.

Il 9 giugno usciranno i primi tre titoli: Relazioni (250 pagine a 15 euro), raccolta di racconti curata da Sheila Williams, plurivincitrice del premio Hugo ed edita dal MIT che si chiede, nel filone aperto da Black Mirror,

come saranno le nostre vite intime, familiari e umane al confronto con le nuove possibilità che

la tecnologia e la scienza ci stanno dando. Quindi un grande maestro, Alan Moore, che torna in

libreria con il suo La voce del fuoco (330 pagine a 16 euro) in una traduzione aggiornata.

E infine ci sarà l’esordio di Al Ewing, apprezzato sceneggiatore Marvel, qui al suo debutto letterario con L’uomo immaginario (330 pagine a 16 euro), ironico e dissacrante romanzo ambientato in una Hollywood dove i personaggi vengono creati geneticamente e le strade si popolano delle moltitudini di eroi decaduti.

A luglio proseguirà il progetto riportando in libreria Il mondo dopo la fine del mondo di Nick Harkaway, la favola politica sull’assurdità della guerra del figlio di John Le Carré insieme alla

raccolta di saggi, idee e soprattutto meme di Hideo Kojima, Il gene del talento e i miei adorabili

meme, il geniale creatore di videogiochi che con Metal Gear Solid e Death Stranding ha intrattenuto milioni di giocatori.