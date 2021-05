Batman: Il lungo Halloween, il poster e le prime foto del film d’animazione

Il prossimo 22 giugno arriverà in streaming e in formato Home Video la prima parte di Batman – Il lungo Halloween, adattamento animato dell’omonima saga fumettistica. In attesa di poter vederlo vedere, sono stati diffusi il poster e le prime immagini:

La storia vede il giustiziere di Gotham stringere un patto con gli unici due uomini di legge incorrotti della città, ovvero il capitano della polizia James Gordan e il procuratore distrettuale Harvey Dent, per incastrare il potente boss mafioso Carmine “Il Romano” Falcone. Le cose però si complicheranno a seguito dei molteplici omicidi che colpiscono la famiglia Falcone e che avvengono tutti durante le feste.

Il cast vocale originale di Batman: Il lungo Halloween è composto da Jenson Ackles (Batman), la scomparsa Naya Rivera (Catwoman), Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon), Titus Welliver (Carmine Falcone), David Dastmalchian (Calendar Man), Troy Baker (Joker), Amy Landecker (Barbara Gordon), Julie Nathanson (Gilda Dent), Jack Quaid (Alberto), Fred Tatasciore (Solomon Grundy) e Alastair Duncan (Alfred).

Il film è tratto dalla miniserie in tredici parti scritto da Jeph Loeb e disegnato da Tim Sale e pubblicato tra il 1996 ed il 1997.