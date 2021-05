Snake Eyes: G.I. Joe Origins, i character posters del film

La Paramount Pictures ha rivelato i character poster dello spin-off live-action di Snake Eyes: G.I. Joe Origins, tra cui quelli degli interpreti Henry Golding (Snake Eyes), Andrew Koji (Storm Shadow) e Haruka Abe (Akiko). Di seguito le foto ufficiali:

Il progetto dedicato a G.I. Joe racconta la genesi del personaggio e la sua ricerca di vendetta nei confronti dell’uomo che ha ucciso suo padre. Durante il suo viaggio, che lo porta in Giappone, si allena con l’antico clan ninja degli Arashikage.

Le immagini ci permettono di ottenere maggiori dettagli sui vari personaggi, inclusi quelli che hanno ruoli secondari in Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Non sarà sfuggito, tra l’altro, che il protagonista, Henry Golding, è senza maschera. Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha motivato ciò nel corso di un’intervista a EW, che ha rilasciato in esclusiva i nuovi sguardi ai personaggi:

L’assenza della maschera è sempre stata parte del piano. Volevamo mostrare come è diventato Snake Eyes.

Henry Golding ha aggiunto:

Volevo vedere qualcosa di diverso, e volevo che avesse un aspetto diverso, che si sentisse diverso, anche visto che non si conoscono molti dettagli del personaggio Snake Eyes. Tutti lo conoscono come un pazzo operatore che completa le missioni ed è un’arma assoluta, ma chi è il ragazzo dietro la maschera e qual è la sua storia?

Dopo aver visto i character poster di Snake Eyes: G.I. Joe Origins, ricordiamo che nel cast figurano Henry Golding (il protagonista), Iko Uwais (Hard Master), Úrsula Corberó (The Baroness), Samara Weaving (Scarlett), Peter Mensah, Haruka Abe, Takehiro Hira, Steven Allerick (il padre di Snake Eyes) e Andrew Koji (Storm Shadow).

A dirigere lo spin-off è Robert Schwentke (Divergent), mentre la sceneggiatura è a cura di Evan Spiliotopoulos. I produttori del film sono Stephen Davis, Lorenzo di Bonaventura, David Ellison, Josh Feldman, Dana Goldberg, Brian Goldner, Don Granger, con Jeff G. Waxman in veste di produttore esecutivo.

Il film uscirà nei cinema americani il 23 luglio.

Potrebbe interessare: