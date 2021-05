Naruto: esaurita l’edizione Steelbox del manga di Masashi Kishimoto

È esaurita in breve tempo la Steelbox di Naruto, manga cult scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. L’edizione da collezione del fumetto contiene una variant esclusiva del numero 1 del manga, un magnete ed una cartolina. L’oggetto da collezione è stato messo in vendita martedì 11 maggio ed in poco tempo è andato esaurito. Non sono mancate però le problematiche e le polemiche da parte degli utenti, infatti in molti hanno lamentato il fatto che al momento del pagamento l’oggetto risultava esaurito.

Potete leggere il post rilasciato su Facebook al riguardo rilasciato da Planet Manga:

In merito alle problematiche che si sono verificate ieri durante la vendita delle copie dell'edizione Steelbox di Naruto… Posted by Planet Manga on Wednesday, May 12, 2021

La Steelbox di Naruto è la terza uscita dedicata ai manga cult dopo quelle dedicate a Death Note e Bleach, pubblicate negli scorsi mesi. Negli altri due casi però non ci sono stati problemi per la vendita.

Vi ricordiamo che il manga di Naruto è stato serializzato dall’ottobre del 1999 al novembre del 2014 sulle pagine di Weekly Shōnen Jump di Shūeisha per ben quindici anni senza interruzione. La storia si compone di 700 capitoli poi raccolti in 72 tankōbon. In Italia è arrivato nel 2003 grazie a Planet Manga. Visto il successo, oltre 220 milioni di copie vendute in tutto il mondo, negli anni sono arrivate la serie animata, OAV, film, videogiochi e romanzi.

Potrebbe interessarti: