Death Note: in arrivo l’edizione steelbox da collezione

Dal 28 gennaio sarà disponibile l’edizione Steelbox Collection di Death Note, manga creato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. L’edizione limitata contiene una variant esclusiva del numero 1 del manga, un magnete ed una cartolina.

Death Note arriverà in edizione Steelbox Collection targata The Best of Planet Manga. Il boxset è in edizione limitata e contiene una variant esclusiva del numero 1 del manga, un magnete ed una cartolina.

La steelbook sarà disponibile dal 28 gennaio ed è preordinabile esclusivamente sul sito ufficiale di Panini Comics. Di seguito l’annuncio ufficiale sulla pagina Facebook della casa editrice:

SIETE PRONTI? E’ in arrivo in esclusiva e solo sul nostro store panini.it, la seconda STEELBOX COLLECTION targata The… Posted by Planet Manga on Wednesday, January 20, 2021

Il manga è stato creato da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata ed è stato serializzato all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006. Visto il successo della serie nel 2006 arrivano prima la trasposizione animata e poi i film live action. Inoltre il 4 febbraio del 2021 in Giappone uscirà il volume Tanpenshuu, manga che raccoglie le strie brevi di Death Note.

Protagonista della storia è Light Yagami, un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia. In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

Death Note è il secondo manga ad avere la Steelbook Collection. La collana è iniziata con Bleach di Tite Kubo lo scorso dicembre.

