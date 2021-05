Lucifer 5: rivelati i titoli delle canzoni dell’episodio musicale

Il prossimo 28 maggio su Netflix arriveranno gli episodi della seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Tra questi vi sarà anche l’episodio musicale intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam e nell’attesa di poterlo vedere la piattaforma streaming ha diffuso i titoli delle canzoni presenti:

🥁 Here are the songs performed in Lucifer’s musical episode 🥁 🧙‍♂️🔮 🎮 Wicked Games

🔁 👄 💨 Another One Bites the Dust

😤🚶‍♂️👀 Every Breath You Take

👎 ✌️ 🦴 Bad to the Bone

🙅‍♀️ 👨‍⚕️ No Scrubs

🤘 😈 🔥 Hell

👼 2️⃣ 👼 Just the Two of Us

🙂 😌 😊 Smile

👁️ 💭 💤 I Dreamed a Dream — Netflix (@netflix) May 12, 2021

Come si può vedere nella lista dei brani figurano brani di vari generi, dal rock di Another One Bites the Dust dei Queen e Bad to the Bone di George Thorogood, al pop di No Scrubs delle TLC, fino alla romantica Every Breath You Take dei The Police. Al momento non è stato rivelato quale canzone canteranno i personaggi, quindi non resta che attendere e vedere l’episodio.

La serie di Lucifer è stata è stata creata da Tom Kapinos e si basa sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. La prima stagione è arrivata nel nel 2016 su Fox, per poi cancellare lo show alla terza stagione, salvato da Netflix. La serie si concluderà con la sesta stagione.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).