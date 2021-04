Lucifer: annunciata la fine delle riprese della serie TV

Con un post che celebra anche la passione dei fan, lo showrunner Joe Henderson ha annunciato la fine delle riprese di Lucifer. L’ultimo giorno di lavoro è stato lo scorso lunedì, che ha portato la serie a finire con la produzione dopo ben sei stagioni.

Proprio nella giornata di lunedì l’hashtag #ThankyouLucifer è diventato trend topic su Twitter, facendo notare come la fanbase della serie TV è piuttosto forte, al punto tale da aver tenuto in vita il telefilm, portandolo anche ad un passaggio di produttore e distributore. Questo è il post che annuncia la fine delle riprese di Lucifer.

We have the best fans!!! Last day of shooting #Lucifer, and what a wonderful sendoff from the Lucifans. #ThankYouLucifer pic.twitter.com/zCTSxiE7ZV

— Joe Henderson (@Henderson_Joe) March 29, 2021