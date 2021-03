Lucifer 5: rivelata la data d’uscita dei nuovi episodi

Dopo mesi di attesa i fan di Lucifer possono conoscere la data d’uscita dei nuovi episodi di Lucifer 5, con la seconda metà della stagione che verrà distribuita su Netflix a maggio. La data precisa della distribuzione delle nuove puntate è il 28 maggio.

La prima parte di Lucifer 5 è uscita sulla piattaforma streaming il 21 agosto 2020. Dopo una pausa dovuta alla pandemia, i lavori sul set sono ricominciati lo scorso settembre. La produzione è andata avanti fino al sedicesimo episodio di Lucifer 5 e, subito dopo, ha iniziato a lavorare sugli episodi di Lucifer 6.

La sesta stagione sarà quella conclusiva per la serie TV tratta dai fumetti DC Comics. Lucifer 6 sarà composto da dieci episodi. Complessivamente il telefilm arriverà a 93 episodi.

Basato sull’omonimo personaggio di Vertigo / DC Comics creato da Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg, Lucifer è stato originariamente presentato per la prima volta su Fox nel 2016, ma la serie venne cancellata dopo tre stagioni. Netflix ha poi rianimato Lucifer per la stagione 4, che ha raggiunto la piattaforma nel maggio del 2019. La serie è stata successivamente rinnovata per la stagione 5, che sarebbe stata divisa in due parti di otto episodi. La stagione 5 è stata annunciata come l’ultima della serie, anche se Lucifer è stato infine rinnovato anche per una sesta stagione.