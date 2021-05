LEGO Infinity Saga: i set LEGO Marvel non ancora annunciati già in vendita in UK

L’AFOL inglese Sean Nualart ha avvistato e fotografato i primi cinque set della nuova serie LEGO Infinity Saga già in vendita in uno store in Inghilterra e non ancora ufficialmente annunciato da LEGO. Grazie al fatto che sono già sugli scaffali però, possiamo vederli e commentarli in attesa dell’ufficalizzazione.

I set in questione, della serie Marvel, rappresentano alcuni momenti iconici della saga del Guanto dell’Infinito, spaziando dal primo Iron Man fino alla battaglia finale al quartier genrale degli Avengers.

I set dovrebbero arrivare anche da noi durante l’estate, quindi, ipotizziamo, dai primi di giugno.

LEGO Infinity Saga 76191 18+ Infinity Gauntlet

Pezzi: 590

Prezzo suggerito: 69,99 Eur

LEGO 76186 Black Panther Dragon Flyer

Pezzi: 202

Minifigures: 3

Prezzo suggerito: 19,99 Eur

LEGO 76189 Captain America and Hydra Face-Off

Pezzi: 49

Minifigures: 2

Prezzo suggerito: 9,99 Eur

LEGO 76190 Iron Man: Iron Monger Mayhem

Pezzi: 479

Minifigures: 3

Prezzo suggerito: 39,99 euros

LEGO 76192 Avengers Endgame: Final Battle

Pezzi: 527

Minifigures: 8

Prezzo suggerito: 89,99 Eur

LEGO 76193 The Guardians’s Ship

Pezzi: 1901

Minifigures: 6

Prezzo suggerito: 149,99 Eur

Ultimo ma non ultimo aggiungiamo anche i dati di questo set non ancora fotografato o avvistato in rete ma che sicuramente farà parlare di sè appena lo vedremo.

