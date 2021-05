Knives Out 2: anche Kathryn Hahn si unisce al cast

Kathryn Hahn si è unita al cast di Knives Out 2, il sequel diretto da Rian Johnson, già regista di Looper e Star Wars: Gli ultimi Jedi, che uscirà in esclusiva su Netflix il prossimo anno. Al momento non è stato rivelato il ruolo affidato all’attrice, ma ciò non sorprende: l’unico attore di cui conosciamo il personaggio è Daniel Craig, che interpreterà ancora una volta il super detective Benoit Blanc.

Le riprese del film cominceranno questa estate. Oltre all’attrice, di recente sono entrati nel cast di Knives Out 2 anche Edward Norton, Dave Bautista e Janelle Monae.

Ricordiamo che Netflix ha ottenuto i diritti non solo per Knives Out 2: anche Knives Out 3 è nei piani, stando a un accordo del valore di 450 milioni di dollari. Johnson e il suo co-sceneggiatore Ram Bergman hanno mantenuto i diritti sui personaggi e sulla storia del film originale.

Al cinema abbiamo visto Kathryn Hahn in Tomorrowland – Il mondo di domani, Captain Fantastic, Come ti spaccio la famiglia e Come farsi lasciare in 10 giorni. L’attrice ha anche preso parte a serie tv comeThe Newsroom, The Romanoffs e l’acclamata WandaVision della Marvel.

