Il destino di un cavaliere: Heath Ledger scelse la canzone del ballo

Il regista di Il destino di un cavaliere, Brian Helgeland, ha rivelato che la canzone di David Bowie usata nella memorabile scena di ballo era stata scelta da Heath Ledger. Oltre a Ledger, il cast del film comprendeva Alan Tudyk, Shannyn Sossamon, Mark Addy, Rufus Sewell e Paul Bettany.

Nonostante la sua ambientazione nel Medioevo, il film è diventato famoso per il suo uso deliberato di canzoni rock nella sua colonna sonora. Uscito nel 2001, il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, ma è stato un successo al botteghino, incassando oltre 117 milioni di dollari contro il suo budget di 65 milioni di dollari.

In un’intervista con Vulture per discutere il 20° anniversario di Il destino di un cavaliere, Helgeland ha rivelato che il piano originale per la scena del ballo era totalmente diverso e il cast aveva persino iniziato a provare la coreografia. Durante le prove però, Ledger ha chiesto al regista di usare la canzone Golden Years di Bowie, che secondo lui era più in sintonia con il suo personaggio. Ecco le parole di Helgeland:

Quando Heath Ledger voleva qualcosa, lo capivi in un secondo. Heath arrivava con un grande sorriso sulla sua faccia e diceva la canzone ha lo stesso tempo, vedrai che funzionerà. Mi disse: non venire alle prove oggi. Proveremo entrambe le canzoni e poi tu deciderai. Era impossibile essere in disaccordo con lui.

L’attore ha mostrato spesso il suo potenziale creativo in ogni genere di film in cui ha lavorato, ma la sua attitudine come regista di video musicali diversi anni dopo era già molto presente in lui. Al di là della discussione che l’uso anacronistico della musica nel film sia stata una scelta buona o cattiva, non si può negare che Golden Years di Bowie sia stata una scelta eccellente per la sequenza di danza.

Di seguito il video con la scena del film: