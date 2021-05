Humble Bundle Heal Covid-19 : oltre 30 contenuti per combattere la pandemia in India e Brasile

Humble Bundle ha annunciato un nuovo pacchetto di giochi, libri e fumetti. Sono oltre 30 contenuti e, se acquistati individualmente, valgono più di 600$. Grazie all’iniziativa è possibile portarseli a casa ad un prezzo risibile. Tutto il ricavato dell’Humble Bundle: Heal Covid-19 andrà a sostegno delle iniziative umanitarie per combattere la pandemia in India e in Brasile, due dei Paesi colpiti più duramente dal virus.

La Rolls-Royce degli Humble Bundle. L’organizzazione è riuscita a mettere assieme alcuni dei giochi indie più amati e apprezzati dagli appassionati: Undertale, Baba is You, Super Hot e Death Squared, per citarne quattro. Ma non solo: anche Eurotruck Simulator 2, Bioshock Remastered e molti altri. Sono ovviamente giochi sul mercato da diverso tempo, ma se non li avete ancora nella vostra libreria Steam si tratta sicuramente di un’occasione imperdibile. Anche perché, lo ricordiamo, è a fin di bene.

Il pacchetto include anche i pdf di alcuni libri estremamente eterogenei: The art of captivating conversation, EFF this meditation, Locke and Key 1 (da cui l’omonima serie Netflix) e molti altri. Il bundle include alcuni software per l’editing fotografico e per il mixaggio della musica. Mentre scriviamo questa news, il bundle ha già raccolto oltre 195.000€. Gli enti che beneficeranno delle donazioni sono Direct Relief, Medici Senza Frontiere (MSF), International Medical Corps (IMC) e GiveIndia.

Con una donazione l’utente riceverà l’intero pacchetto in versione digitale. I giochi sono riscattabili su Steam e non hanno DRM.