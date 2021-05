GTA V diventa fotorealistico grazie alle IA di Intel

GTA V con una grafica fotorealistica? Questa volta i modder amatoriali non c’entrano nulla. È opera del Enhancing Photorealism Enhancement, un laboratorio sperimentale dell’azienda americana Intel. Il risultato dei primi test è una nuova versione del gioco con una grafica estremamente più realistica.

I ricercatori hanno ricostruito il motore grafico del gioco grazie al machine learning. La base di partenza, spiega The Verge, era un enorme dataset con milioni di fotogrammi presi da strade realmente esistenti, soprattutto della Germania. La tecnologia di Intel lavora in concerto con le informazioni provenienti da GTA V, come qualità delle texture, distanza degli oggetti in-game e funzionamento dei controlli della camera. In questo modo il risultato finale si presenta come più convincente di quello di altri progetti di questo tipo.

Fotorealismo, ad ogni modo, non significa necessariamente più piacevole. L’obiettivo dei ricercatori era quello di rendere il mondo di gioco più simile al nostro. Con le modifiche del programma di Intel, GTA V ha perso le sue luci calde e sgargianti in favore di toni più grigi e realistici. Molto tedeschi, se ci permettete.

Le strade invece, nella versione di Intel, sembrano più lisce e prive dei difetti e delle crepe presenti nel gioco originale. Potete farvi una vostra opinione guardando il video in apertura.