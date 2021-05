Devan Chandler Long, noto per aver interpretato la serie Doom Patrol, si è unito al cast della serie tv comedy della CBS Ghosts in un ruolo regolare.

Scritto da Joe Port e Joe Wiseman, la serie tv segue la storia di una giovane coppia in difficoltà, Samantha (Rose McIver) e Jay (Utkarsh Ambudkar), i cui sogni diventano realtà quando ereditano una bellissima casa di campagna. Con il tempo i due scopriranno che il luogo è abitato dai fantasmi di persone che avevano abitato precedentemente nella casa.

Insieme a Devan Chandler Long, nel cast di Ghosts sono presenti Rebecca Wisocky, Brandon Scott Jones, Danielle Pinnock, Asher Grodman, Richie Moriarty, Sheila Carrasco e Román Zaragoza. Il progetto – lo ricordiamo – è basato sull’omonima serie britannica.

Port e Wiseman sono produttori esecutivi con Mathew Baynton, Jim Howick, Simon Farnaby, Laurence Rickard, Ben Willbond, Martha Howe-Douglas, Alison Carpenter, Debra Hayward, Alison Owen (Monumental Television) e Angie Stephenson (BBC Studios).

A dirigere il pilot è Trent O’Donnell, anche produttore esecutivo. CBS Studios produce la serie in associazione con Lionsgate Television e BBC Studios. Non sono stati rivelati molti dettagli sulla serie, quindi dovremo avere pazienza e aspettare che arrivino ulteriori novità in merito.

Abbiamo visto l’attore nei panni del supereroe della DC Comics Flex Mentallo in Doom Patrol, serie tv di HBO Max. Recentemente Devan Chandler Long ha recitato anche in Bosch e The Rookie, mentre lo vedremo presto nel nuovo film di Michael Bay Ambulance per la Universal, che vede protagonista Jake Gyllenhaal.

