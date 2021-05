Come ti ammazzo il bodyguard 2: il nuovo trailer del film con Ryan Reynolds

Lionsgate ha diffuso il nuovo trailer di Come ti ammazzo il bodyguard 2, action comedy che vede protagonisti Ryan Reynolds, Ryan Reynolds e Salma Hayek.

È disponibile il trailer di Come ti ammazzo il bodyguard 2, action comedy diretto da Patrick Hughes che arriverà nei cinema americani il prossimo 16 giugno.

La storia vede protagonista l’ex bodyguard Michael Bryce, che è costretto a tornare in azione a causa del killer Darius Kincaid e di sua moglie, la ladra internazionale Sonia. Come se non bastasse i tre avranno a che fare con un uomo tanto potente quanto pazzo e vendicativo.

Il film è il sequel del fortunato Come ti ammazzo il bodyguard e vede nel cast anche la presenza di Antonio Bandera, Morgan Freeman, Frank Grillo, Richard E. Grant e Tom Hopper. La sceneggiatura è del trio composto da Tom O’Connor, Phillip Murphy e Brandon Murphy.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Bryce – ancora senza licenza e sotto esame – è costretto a entrare in azione a causa di Darius e sua moglie, la famigerata truffatrice internazionale Sonia. Mentre Bryce viene spinto oltre il limite dai suoi due protetti più pericolosi, il trio si ritrova implicato in una storia di respiro globale, quando scopre che sono proprio loro tre l’unico intoppo tra l’Europa e un pazzo vendicativo e potente (Antonio Banderas). A questo caos divertente e mortale si aggiunge anche Morgan Freeman.

Al momento non è stata rivelata la data di uscita italiana di Come ti ammazzo il bodyguard 2, non resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.

Potrebbe interessarti: