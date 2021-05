Topolino presenta la 24 Ore di Paperopoli

A partire da oggi mercoledì 12 maggio con il numero 3416 di Topolino inizia Zio Paperone e la Ventiquattrore di Paperopoli, avventura sceneggiata da Alessandro Sisti e disegnata da Mario Ferracina lunga tre episodi… e tantissimi chilometri!

A Paperopoli si inaugura la nuovissima Gigatangenziale con una grande manifestazione automobilistica aperta a tutti i cittadini. Le regole sono ferree e il premio in palio molto allettante, basta trovare un mezzo idoneo con cui partecipare. Paperone, Paperino, Rockerduck, Archimede, Paperina… nessuno si tira indietro!

Per celebrare al meglio questo evento motoristico speciale, Topolino 3416 sarà disponibile in fumetteria e su Panini.it anche con una variant cover da collezione: una copertina sonora che, quando aperta, travolgerà i lettori con il vero rombo dei motori e renderà questo numero davvero unico.

Ci si può immergere davvero nelle atmosfere della gara con il gioco in scatola di astuzia e abilità originale e coinvolgente creato in esclusiva per il settimanale

E mentre tra le pagine di fumetto l’avventura procede “a tutto gas”, ci si può immergere davvero nelle atmosfere della gara con La 24 Ore di Paperopoli, il gioco in scatola di astuzia e abilità originale e coinvolgente creato in esclusiva per il settimanale. Con Topolino 3416, 3417 e 3418 saranno disponibili la plancia con il circuito, le carte, le pedine per iniziare la sfida: i giocatori saranno alla guida di una delle auto dei personaggi disneyani con l’obiettivo di arrivare al traguardo prima degli altri concorrenti. Nel corso della partita si potranno usare carte speciali per effettuare manovre superando le difficoltà del percorso e gli avversari ma anche superpoteri che faranno la differenza.

La 24 Ore di Paperopoli si completa con 2 estensioni disponibili con il numero 35 di Zio Paperone (in edicola dal 15 maggio) e con Paperino 492 (in edicola dal 30 maggio). Tutti i dettagli del gioco sono anche su Topolino.it (dove un video tutorial spiega i dettagli del regolamento) e sui canali social ufficiali Topolino Magazine. Chi taglierà per primo il traguardo?

Il gioco da tavolo è stato ideato dal Direttore di Topolino Alex Bertani e dal ludologo Andrea Ligabue, Direttore Artistico del Play Festival di Modena.

Sono stato contattato da Alex che mi ha chiesto di sviluppare un gioco di corse sullo stile «german games», in cui non conta solo la fortuna ma anche la rapidità, l’astuzia e l’abilità dei giocatori. Per questo, abbiamo cercato di sviluppare un gioco di strategia abbastanza semplice da poter essere giocato da tutti i lettori di Topolino, sia bambini sia adulti, prestando la massima attenzione all’aspetto ludico e inserendo elementi che rendessero la gara soprattutto divertente e avvincente.

Anche in quest’occasione Topolino, nel solco della tradizione del settimanale edito da Panini Comics, unisce alle grandi e divertenti storie un’esperienza di gioco esclusiva, con una proposta originale in grado di appassionare tutti i lettori, dai più grandi ai più piccoli.

L’appuntamento è dunque in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 12 maggio.

Fonte: Goigest, Panini