Phil Lord e Chris Miller dirigeranno l’adattamento cinematografico di The Premonition: A Pandemic Story per la Universal Pictures. Il libro, scritto dall’autore e giornalista di best-seller del New York Times Michael Lewis, è incentrato sui primi giorni della pandemia di Covid-19 e su quegli eroi statunitensi che hanno cercato di mettere in guardia tutti contro i pericoli inerenti al sottovalutare la gravità mortale del virus.

The Premonition, pubblicato la scorsa settimana da W.W. Norton & Co., segue la storia di tre personaggi centrali – un biochimico, un operatore sanitario pubblico e un impiegato del governo federale che lavora alla Casa Bianca – mentre affrontano la pandemia e scoprono che la risposta del governo degli Stati Uniti alla situazione è inadeguato.

Secondo Variety, il tono del film sarà molto simile a quello di Tutti gli uomini del presidente, in quanto incentrato su personaggi distinti che hanno rischiato tutto nella speranza di salvare vite umane.

Phil Lord e Chris Miller saranno anche i produttori della pellicola con la loro Lord Miller, insieme ad Aditya Sood. Amy Pascal produrrà per Pascal Pictures con Rachel O’Connor. Erik Baiers, vicepresidente esecutivo senior dello sviluppo della produzione della Universal, supervisionerà il progetto per lo studio.

Ricordiamo che Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e Sood avevano già co-prodotto il film vincitore dell’Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse.

