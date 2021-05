The English: Emily Blunt protagonista della serie western di Amazon

Emily Blunt (A Quiet Place) sarà la protagonista della serie tv western The English, che sarà distribuita da BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito e da Amazon Studios (e quindi su Prime Video) nel resto del mondo. La serie è composta da sei episodi, le cui riprese si stanno svolgendo attualmente in Spagna. Il co-protagonista di Emily Blunt in The English è Chaske Spencer (The Twilight Saga e Banshee).

Scritto e diretto dal creatore di The Honourable Woman, Hugo Blick, lo show è ambientato nel selvaggio west del 1890 e segue la storia di Cornelia Locke (Blunt), una donna inglese che arriva nel nuovo e selvaggio paesaggio del West per vendicarsi dell’uomo che vede come responsabile della morte di suo figlio. Dopo aver incontrato Eli Whipp (Spencer), un ex esploratore di cavalleria e membro della Pawnee Nation per nascita, si uniscono e scoprono una storia che condividono e che deve essere sconfitta a tutti i costi, se uno dei due vuole sopravvivere.

Completano il cast Rafe Spall (The Salisbury Poisonings), Tom Hughes (A Discovery of Witches), Stephen Rea (The Shadow Line), Valerie Pachner (The Kingsman), Toby Jones (Marvelous), Ciaran Hinds (The Terror), Malcolm Storry (The Princess Bride), Steve Wall (Raised by Wolves), Nichola McAuliffe (Tomorrow Never Dies), Sule Rimi (Black Earth Rising) e Cristian Solimeno (Avenue 5).

Greg Brenman, CEO di Drama Republic, ha dichiarato:

Hugo Blick ha creato una storia d’amore moderna e avvincente, ambientata nel paesaggio epico di un western. The English è una vera avventura, che ci dirà tanto sui tempi in cui viviamo oggi quanto sul periodo in cui è ambientato.

Piers Wenger, regista di BBC Drama, ha detto:

Sono felicissimo che le bellissime sceneggiature di Hugo stiano finalmente prendendo vita nella serie tv. Con un cast guidato dall’eccezionale Emily Blunt e da Chaske Spencer, non ho dubbi che questa storia avvincente sarà un piacere per il pubblico della BBC quando arriverà sui nostri schermi.

Brad Beale, VP delle licenze mondiali per Prime Video, ha dichiarato:

Non vediamo l’ora di aprire nuovi orizzonti e portare il progetto su Prime Video. Sappiamo che l’incredibile storia di amore, perdita e vendetta di Hugo Blick – portata in vita sullo schermo dalla talentuosa Emily Blunt, Chaske Spencer e l’intero cast del film – affascinerà i membri di Prime in tutto il mondo.

Brenman sarà il produttore esecutivo per Drama Republic insieme a Blick e Emily Blunt. Mona Qureshi sarà la produttrice esecutiva per la BBC. Il produttore è Colin Wratten (Killing Eve).

