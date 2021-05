Jamie Bell reciterà al fianco di Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) e Wagner Moura (Narcos) nella serie tv di Apple Shining Girls, un thriller metafisico, adattamento dell’omonimo romanzo di Lauren Beukes del 2013.

In Shining Girls Jamie Bell interpreterà il ruolo di Harper, un misterioso uomo solitario che sviluppa sin da subito una sorprendente connessione con il personaggio interpretato da Elisabeth Moss, Kirby. Quest’ultima è una giornalista di Chicago sopravvissuta a un brutale assalto. La sua realtà cambia mentre dà la caccia al suo aggressore. Wagner Moura presterà il volto a Dan, un giornalista che racconta la storia di un attacco molto simile a quello vissuto dalla protagonista.

Scritta da Silka Luisa, anche produttore esecutivo e showrunner della serie tv, Shining Girls vede Elisabeth Moss e Lindsey McManus in veste di produttori esecutivi con la loro Love & Squalor Pictures. Anche Leonardo DiCaprio sarà produttore esecutivo del progetto con la sua Appian Way, insieme a Jennifer Davidson. Tra i produttori esecutivi anche Beukes e Alan Page Arriaga, mentre MRC Television produrrà.

Shining Girls farà il suo debutto su Apple TV+ insieme ad altre serie originali, tra cui Physical, con Rose Byrne, che approderà sul servizio di streaming in estate, The Last Thing He Told Me con protagonista Julia Roberts, High Desert con Patricia Arquette e Lezioni di chimica, che vede tra i suoi interpreti principali Brie Larson.

Jamie Bell, vincitore di un BAFTA, è conosciuto conosciuto per aver presto parte a progetti come Rocketman, Film Stars Don’t Die in Liverpool e Billy Elliot.

Potrebbe interessare: