Scream 5 per Courteney Cox sarà qualcosa di nuovo

Per Courteney Cox, Scream 5 si potrà considerare un vero e proprio rilancio del franchise horror.

Courteney Cox sarà presente in Scream 5, un film che non avrà Wes Craven alla regia, ma che cercherà di rispettare i dettami ideologici del grande regista. L’attrice, intervistata di recente al The Drew Barrymore Show, ha dichiarato che questo progetto è un qualcosa di completamente nuovo rispetto ai precedenti lungometraggio.

Ecco le parole di Courteney Cox su Scream 5:

Sì, è il quinto film, ma non è Scream 5, è Scream. I registi sono stati fantastici, perché hanno fatto qualcosa di nuovo, hanno creato un nuovo franchise. Si tratta di un lungometraggio fresco, spaventoso, un vero e proprio nuovo Scream. Non è un reboot o un remake, si tratta di un rilancio. E sarà fantastico.

L’attrice aveva già parlato della sua esperienza sul set in precedenza, rimarcando il fatto che questo Scream 5 avrebbe reso orgoglioso Wes Craven. Ecco le sue parole: