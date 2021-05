P!nk – All I Know So Far: il trailer del documentario di Amazon

Il trailer e il poster inedito di P!nk - All I Know So Far, il documentario su Prime Video dal 21 maggio sul World Tour Beautiful Trauma.

Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di P!nk – All I Know So Far, il documentario diretto da Michael Gracey che vede protagonista la celebre cantante P!nk ed è prodotto dallo stesso regista di The Greatest Showman e da Isabella Parish, in collaborazione con Luminaries, Silent House e Lefty Paw Print.

Insieme al trailer, di seguito potete vedere anche il poster ufficiale di P!nk – All I Know So Far:

Disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 maggio 2021, il documentario ci porta a scoprire il viaggio realizzato durante il world tour da record del 2019 “Beautiful Trauma” dalla cantante e a seguire quest’ultima mentre cerca di dividersi tra il suo ruolo di madre, moglie e performer. Tra filmati on the road e dietro le quinte, interviste e materiali personali, il regista Michael Gracey offre al pubblico uno sguardo inedito sulla vita della diva.

Il progetto sarà disponibile in versione originale e sottotitolata sul servizio di streaming.

