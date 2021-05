Legends of the Hidden Temple: The CW produrrà il reboot del game show

The CW produrra un reboot con toni più adulti di Legends of the Hidden Temple, game show per ragazzi di Nickelodeon.

Il network americano The CW produrrà il reboot di Legends of the Hidden Temple, game show per ragazzi di Nickelodeon. La nuova versione dello show sarà rivolta ad un pubblico adulto ma manterrà molti degli elementi che hanno contribuito al suo successo. Non mancheranno infatti la grande testa parlante Maya Olmec e molti dei mini giochi dello spettacolo originale, tra cui Moat Crossings, The Steps of Knowledge e Temple Run. Saranno invariati anche i nomi delle squadre: Purple Parrots, Blue Barracuda, Orange Iguanas, Red Jaguars, Silver Snakes e Green Monkeys.

Visto che la nuova versione dello show avrà concorrenti adulti i giochi saranno più complicati e le ricompense più alte, inoltre il set sarà molto più grande e le varie sfide dovrebbero svolgersi in una giungla, che non è stato ancora specificato se si svolgeranno in una reale o sarà costruita.

Il game show originale è andato in onda dal 1993 al 1995 su Nickelodeon. Nel corso degli anni sono state trasmesse in continuazione le repliche degli episodi. Inoltre nel 20116 dallo show è stato tratto un film per la TV.