Last Night in Soho: un’immagine con Thomasin McKenzie

Ecco un'immagine di Last Night in Soho con protagonista Thomasin McKenzie nei panni di Eloise.

Thomasin McKenzie sarà la protagonista, assieme ad Anya Taylor-Joy , del film Last Night in Soho, realizzato da Edward Wright, e che è stato presentato come un horror thriller psicologico. Da poco è stata pubblicata da Empire una nuova immagine che mostra Thomasin McKenzie nel film.

Ecco la foto di Thomasin McKenzie in Last Night in Soho.

Parlando della sua esperienza con Last Night in Soho l’attrice ha dichiarato:

Si tratta di un qualcosa di completamente diverso rispetto alle esperienze che ho avuto fino ad ora, un unico insomma. Adoro quando leggo la sceneggiatura di un progetto, credendo di sapere in che direzione stia andando, e invece si muove in una direzione completamente diversa.

La storia al centro del film racconta di Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per seguire la sua passione per il fashion design. Ma le cose non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente.

Lo stesso Edward Wright ha spiegato che si tratta di un film completamente diverso rispetto ai suoi soliti lavori. Il lungometraggio uscirà il 22 ottobre 2021.