La Notte del Giudizio per sempre: primo trailer per il quinto film della saga

Non ci sono più regole quando una setta di fuorilegge decide di non far terminare all'alba lo Sfogo annuale, ma di renderlo permanente, nel nuovo film della serie.

La Notte del Giudizio per sempre, quinto (e si dice conclusivo) capitolo della saga prodotta dal prolifico Jason Blum, The Purge (nel nostro Paese nota come La Notte del Giudizio) arriverà nei cinema statunitensi in tempo per la festa del 4 luglio, mentre da noi l’8 dello stesso mese: nel frattempo, possiamo ora visionare il primo trailer della pellicola, sia in lingua originale che nella versione italiana.

Dopo il grande successo de La prima Notte del Giudizio, uscito in sala nel 2018, Blumhouse rilancia con un nuovo, innovativo, episodio della saga. I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all’anno di anarchia e omicidio, decidono di calare l’America in un tempo di caos e massacro: nessuno è più al sicuro.

Il film è tratto da una sceneggiatura realizzata dal creatore della saga, James DeMonaco, mentre è diretto da Everardo Gout, autore e regista del pluripremiato thriller Days of Grace, e vede protagonisti Ana de la Reguera e Tenoch Huerta.

Questa la sinossi della pellicola, presto nei cinema italiani distribuita da Universal Pictures International Italy:

Adela (Ana de la Reguera) e suo marito Juan (Tenoch Huerta) vivono in Texas, dove Juan lavora come aiutante del ranch della ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressione al capofamiglia, Caleb Tucker (Will Patton), ma questo provoca la gelosia e la rabbia del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas).

La mattina dopo lo Sfogo, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin), costringendo entrambe le famiglie ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli Stati Uniti cominciano a disintegrarsi intorno a loro.

