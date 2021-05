Grey’s Anatomy 18: Sandra Oh non tornerà nella serie

Sandra Oh non farà più parte di Grey's Anatomy. La serie è stata da poco rinnovata per la 18esima stagione.

Sandra Oh non tornerà in Grey’s Anatomy 18. Per 10 stagioni, Sandra Oh ha interpretato l’ambiziosa Cristina Yang. Il ruolo è valso all’attrice cinque nomination agli Emmy.

La 17a stagione di Grey’s Anatomy ha riportato diversi personaggi del passato, sia vivi che morti, in qualche modo. Tra questi Derek Shepherd (Patrick Dempsey), Lexie Gray (Chyler Leigh) e, più recentemente, April Kepner (Sarah Drew).

Sandra Oh tramite il podcast Asian Enough del LA Times ha accennato al fatto che non arebbe mai tornata in Grey’s Anatomy. La sua risposta è stata:

È molto raro, direi, essere in grado di vedere in questo modo l’impatto di un personaggio. In un certo senso, fai il tuo lavoro e lo lasci andare. Ho lasciato la serie quasi sette anni fa. Quindi nella mia mente non c’è più. Ma per molte persone è ancora molto presente. E anche se lo capisco e lo adoro, sono andata avanti.

L’attrice ha trascorso dieci anni recitando in Grey’s Anatomy, ed è comprensibile che preferisca passare a cose diverse ora. Nella serie sono rimasti solo tre membri del cast originale: Pompeo, James Pickens Jr. e Chandra Wilson.

Proprio questa settimana, Grey’s Anatomy è stata finalmente rinnovata per la stagione 18. Molti fan vorrebbero veder di nuovo il suo personaggio ma la decisione finale spetta a Oh. L’attrice ha molti progetti entusiasmanti in arrivo ed è interessante vederla interpretare ruoli sempre diversi.

Potrebbe interessare: