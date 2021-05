Blasted: su Netflix il film di fantascienza su un’invasione aliena

Blasted è il nuovo film di fantascienza ordinato da Netflix. Si tratta di una commedia norvegese ispirata ad un fenomeno UFO che si verifica a Hessdalen, in Norvegia. Il film sarà diretto da Martin Sofiedal, scritto da Emanuel Nordrum e prodotto da Are Heidenstrøm (The Wave) per la Miso Film.

Blasted segue la storia di due amici d’infanzia, Sebastian e Mikkel, che si ritrovano per l’addio al celibato del primo. Mentre Mikkel è rimasto un giovane immaturo, Sebastian è cresciuto fino a diventare un maniaco del lavoro, ossessionato dalla carriera, che usa la festa per schernire un potenziale cliente. Ma quando durante l’addio al celibato assistono a un’invasione aliena, tocca a Mikkel e Sebastian riunirsi e tornare ad essere il solito duo del laser tag – un gioco di squadra basato sulla simulazione militare a cui giocavano un tempo – per contrattaccare.

Creata da Axel Bøyum e Fredrik Skogsrud, Blasted vede nel cast Mathias Luppichini, André Sørum, Eirik Hallert, Evelyn Rasmussen Osazuwa e Ingrid Bolsø Berdal.

Are Heidenstrøm, produttore e CEO di Miso Film Norway, ha detto:

È molto emozionante che sia la prima commedia di fantascienza norvegese in produzione. Emanuel Nordrum e Martin Sofiedal hanno creato una storia incredibile in cui finalmente otteniamo chiarezza sul fenomeno della luce che si verifica a Hessdalen.

Claire Willats, direttrice dei film originali di Nordics, ha affermato:

Miso Film è stata un partner fantastico nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di presentare Blasted ai nostri membri in tutto il mondo, con il suo umorismo acuto e le scene d’azione divertenti.

Blasted uscirà su Netflix nel 2022.

