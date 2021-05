Venom – La furia di Carnage: come cambierà il rapporto tra Eddie e Venom

Così come si è visto nel trailer di Venom – La furia di Carnage, il rapporto tra Eddie ed il simbionte Venom è diventato abbastanza affiatato, ed a parlarne è stato il regista Andy Serkis, che ha descritto a IGN questa strana coppia da cinecomics.

Qui sotto trovate le parole di Serkis sul rapporto tra Venom ed Eddie in Venom – La furia di Carnage:

Nel film loro ormai stanno insieme da un anno e mezzo, rispetto alla storia che abbiamo conosciuto, e ormai sanno come comportarsi reciprocamente. Si tratta di una sorta di convivenza con un maniaco bambino, ed Eddie è in difficoltà. Non può concentrarsi, prova a dedicarsi al lavoro. E chiaramente riflette anche sul fatto di avere questo piccolo essere alieno dentro di sé, è come guardare sé stessi all’interno di uno specchio fatto a pezzi. Ed anche Venom si sente in trappola, perché non può lasciare quel corpo senza il permesso di Eddie. E c’è un accordo del tipo ‘se vivi nel mio corpo lo fai con le mie regole’. Si tratta di un patto, e di una cosa che nessuno deve sapere, altrimenti finirebbero dritti nell’Area 51.