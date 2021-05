TikTok sta testando una sezione shopping con cui smerciare prodotti

In Cina, social media e e-commerce si sono fusi in un’esperienza unica che rasenta la dinamica dei centri commerciali, ma in chiave virtuale. A quanto pare le Big Tech si stanno preparando a esportare questo modello di consumo anche in Europa, con TikTok che è solo l’ultima delle app a testare un sistema di shopping digitale interno al proprio software.

A rivelarlo è la testata Bloomberg, la quale non manca di sottolineare come la funzione sia ancora ai primissimi passi del suo sviluppo – anzi, non è ancora neppure prevista una data di lancio -, asserendo però anche che il video-social stia intessendo rapporti con brand di abbigliamento da strada che dovrebbero essere in linea con i gusti della generazione Z.

Uno di questi brand, Hypebeast, ha persino mostrato ai giornalisti uno screenshot di presentazione del progetto, una vera e propria slide con tanto di descrizione che, nei fatti, ricorda molto da vicino il “catalogo” a cui si è avvicinato Instagram.

Il fatto che persino TikTok si stia trasformando in un centro pensato per lo shopping non deve sorprendere più di tanto: il social aveva già iniziato a prendere le misure creando legami promozionali con Walmart e Shopify, senza contare che l’intera attività degli influencer si basa proprio sul fare pubblicità a prodotti che, probabilmente, verranno comunque comprati attraverso l’uso di internet.

Al posto di lasciare che il flusso di potenziali consumatori vada a soddisfare i suoi bisogni altrove, il social si sta attrezzando per riuscire a gestirli in proprio, creando un ecosistema di mercato che minimizzi le uscite dall’app al minimo indispensabile, focalizzandosi sui “bisogni” della quota maggioritaria dei propri utenti.

