Thor: Love and Thunder, le riprese proseguiranno a New York?

Secondo alcuni rumors le riprese di Thor: Love and Thunder dovrebbero proseguire in estate a New York e durare circa una settimana.

Le riprese principali di Thor: Love and Thunder sono ormai terminate in Australia. Secondo gli ultimi rumors riportati dal sito Murphy’s Multivers, il regista Taika Waititi dovrebbe riprendere alcune nuove scene, le ultime, anche a New York ed entro la fine di questa estate. Le riprese nella Grande Mela dovrebbero durare una settimana circa, ma non sappiamo quali momenti verranno girati nella città.

Ecco le parole che il regista di Thor: Love and Thunder aveva usato qualche giorno fa in merito alle riprese del film, anche se non ha ancora confermato gli ultimi rumors:

Le riprese stanno andando alla grande. Ci mancano solo quattro settimane di riprese, possiamo già vedere la luce alla fine del tunnel. Questo potrebbe essere il miglior film Marvel di sempre!

La pellicola presenta uno dei più grandi cast del Marvel Cinematic Universe per un film incentrato su un unico personaggio, in questo caso Thor, fino ad oggi: tra i tanti citiamo Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valkyrie) e i Guardiani della Galassia.

Tra i volti nuovi, invece, ricordiamo Christian Bale nel ruolo di Gorr, Melissa McCarthy in quello della falsa Hela e Russell Crowe nelle vesti di Zeus. I Marvel Studios stanno ultimando le riprese del quarto capitolo del franchise dedicato a Thor, interpretato da Chris Hemsworth, in Australia e presto dovrebbero spostare la produzione a NewYork.

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale americane l’11 febbraio 2022.

Potrebbe interessare: